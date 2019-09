Demo in Mönchengladbach : 1400 Menschen beim Klima-Streik

Mönchengladbach In Mönchengladbach trafen sich fast zehnmal mehr Klima-Aktivisten als erwartet. Es wurde voll und laut am Rheydter Fischerturm.

150 Teilnehmer waren angemeldet worden, gekommen sind 1400. Sie alle folgten am Freitag in Mönchengladbach dem Aufruf der örtlichen Fridays-for-Future-Bewegung, um ein Zeichen für den Klimawandel zu setzen. Am Fischerturm in Rheydt trafen sich nicht nur Schüler, sondern alle Generationen. Es wurde richtig voll und richtig laut. Viele waren mit dem Fahrrad gekommen, um nach der Demo zum Tagebauaussichtspunkt Garzweiler Nord zu fahren, wo es zusammen mit weiteren Klima-Aktivisten noch eine Mahnwache gab. Foto: Jana Bauch