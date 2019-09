Aktionstag „Parking Day“ : Minigolf und Eis auf dem Parkplatz der Stadtbibliothek

Mönchengladbach Vier Minigolfbahnen werden am heutigen Freitag auf dem Parkplatz der Stadtbibliothek aufgebaut. Sie sollen zeigen, wie Parkraum auch anders genutzt werden kann.

Sie sind zwar keine Turnierbahnen, dafür durchaus bespielbar, und zwar mit politischer Botschaft: Vier Minigolfbahnen werden am heutigen Freitag von 16 bis 21 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtbibliothek in vier Parkbuchten unter dem Motto „Ohne Mini, ohne Golf“ aufgebaut. Norbert Krause, Künstler und Koordinator der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) in Mönchengladbach, hat sie mit einem Freund für den „Parking Day“ gebaut. Das ist ein weltweiter Aktionstag, an dem Parkplätze kurzfristig umgewidmet werden und so alternative Nutzungsmöglichkeiten des Straßenraums sichtbar werden. „Die Frage ist: Was kann man auf einem Parkplatz machen, außer ein Auto draufstellen?“, sagt Krause. Denn: Fast 23 Stunden pro Tag steht ein Auto ungenutzt auf einem Parkplatz, erklärt er.