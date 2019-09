Planspiel Börse : Mönchengladbacher Schüler üben Aktienhandel

Mönchengladbacher Schüler bei der Infoveranstaltung in der Sparkasse. Foto: Rick. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Planspiel Börse können sich Schülerteams zehn Wochen lang mit Spielgeld im Aktienhandel versuchen. Dabei müssen sie auch das Weltgeschehen im Blick haben.

In Zeiten von Niedrigzinsen muss man sich umschauen, weiß Daniel van Ool. Er ist im Private Banking Team der Stadtsparkasse tätig und bringt in diesen Tagen Schülern das Thema Aktienhandel näher, denn bald startet das nächste „Planspiel Börse“. „Ihr müsst euch eine Strategie einfallen lassen“, erklärt er den Schülern, die ihm im Studio der Sparkassenzentrale gegenübersitzen. Sie alle sind wegen eines Spiels gekommen – ein Spiel das jeder von ihnen durchaus ernst nimmt.

Beim 37. Planspiel Börse steigen Gladbacher Schüler wieder in den Aktienhandel ein. Gehandelt wird dabei mit virtuellem Geld. 50.000 Euro bekommt jeder als Startkapital. Zudem benötigt jeder die App des Planspiels für das eigene Smartphone. „So hat man sein Portfolio immer griffbereit in der Tasche“, erklärt Sparkassenfachwirtin Stephanie Oelers. Und das ist auch erforderlich. Zu schnell können die Kurse in den Keller gehen. „Ihr müsst ein Auge auf die Geschehnisse haben“, erklärt van Ool. Nicht nur auf wirtschaftliche Prozesse – auch politische und soziale Ereignisse könnten sich auf den Kurs einer Aktie auswirken, erklärt er. Der Handelskrieg zwischen der USA und China, der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU oder das boomende Weihnachtsgeschäft müssen im Blick behalten werden.

Am 25. September fällt dann der offizielle Startschuss. Zehn Wochen lang hat jeder Schüler dann freie Hand über sein virtuelles Kapital. Es kann aus einer großen Bandbreite an börsennotierten Unternehmen gewählt werden – in aufstrebende Technikkonzerne genauso wie in wertvolle Rohstoffe. Gold habe den Aktieninhabern im letzten Jahr eine enorme Rendite eingebracht, sagt van Ool. Nachhaltigkeit spielt beim Planspiel Börse eine Rolle: Die Schüler können in als nachhaltig gekennzeichnete Aktien investieren.