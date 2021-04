Inzidenz als ständige Gefahr für Schließung : Der Einzelhandel in Mönchengladbach bleibt offen – vorerst

Mönchengladbach Durch die gesunkene Inzidenz muss der Mönchengladbacher Einzelhandel ab Montag nicht schließen. Das Szenario bleibt aber akut. Den Händlern könnte künftig ein Hin- und Her drohen.

Für den Großteil der Einzelhändler in der Stadt war der Blick auf die Inzidenzzahlen am Donnerstag von großer Bedeutung: Denn nach Dienstag und Mittwoch drohte der dritte Tag in Folge, an dem der Wert über der 150-Marke liegt. Die Konsequenz laut dem neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetz: Geschäftsschließungen ab dem zweiten Tag nach dem dritten Tag in Folge mit einer Inzidenz über 150. Ab Montag, da der Samstag ein Feiertag ist, hätten demnach viele Einzelhändler ihre Geschäfte schließen müssen. Es wäre dann vorerst nur das „Click and Collect“-Modell zulässig gewesen, also das Abholen vorbestellter Waren am Geschäft.