Bilder an Hauswänden in Mönchengladbach : Kunstroute Altstadt mit persönlichem Ortsbezug

Mönchengladbach Mit acht neuen Tableaus stößt die Initiative Altstadt zum zweiten Mal eine Galerie im öffentlichen Raum an. In dem von Katja Möltgen realisierten Konzept sind die Bilder da entstanden, wo sie jetzt hängen.

Möglicher Startpunkt zum Rundgang ist die Stadtverwaltung beim Portalstieg. Dort flimmert nun an einer Wand eine grafische Darstellung zum Grundwasseranstieg in der Stadt in flammenden Tönen. Unvorbereitet ergibt sich die Assoziation an Farbabstraktion über grafischer Darstellung. Wandert der Blick des Betrachters entlang der aufsteigenden Straße hoch, fällt er auf ein zweites Tableau. In Farbgebung und Aufbau spiegelt dieses, wie die seit Jahren am Abteiberg lebende Leo Dahmen über ein Aquarell auf die Grafik der Stadt reagierte. In expressiver Farbgebung zeigt ein extremes Querformat mit Ausschnitten aus Peter Ehlers Pastellkreide Seeleute im Aufbruch. „Mein Bruder ist schwerhörig und war zu der Zeit, als er das Bild malte, arbeitslos. Er hat sich im Bild entfaltet. Das hat ihm sehr geholfen“, sagt dessen Schwester Elisabeth Hilgers. Ein wenig verborgen, beim Kiosk in der Waldhausener Straße, hängt das schmale Hochformat der Poetry Slamerin Rubina Schäfer. Sie hat in der Straße gelebt, hier nach eigenen Worten eine wilde Zeit erlebt und sich über die Malerei in den Augen der dargestellten Frau gespiegelt. Weiter unten, an einer Garagenwand in der Turmstraße, zieht bewegtes Kolorit vor weißem Grund den Blick auf sich. In Bezug auf ein von ihr gestaltetes Malbuch tritt Künstlerin Möltgen mit dem Motiv über eine eigene Arbeit in Erscheinung und erinnert zugleich an eine Malaktion im benachbarten Köntges. Dort malte Rita Tschernikova die Vorgabe in fließend anmutenden Farben aus. Farbtupfen als Spuren der Malaktion wurden bewusst stehen gelassen als Details der Geschichte hinter dem Bild.