Europäische Mobilitätswoche in Mönchengladbach : Eine Fahrradspur auf Zeit

Mönchengladbach Eine Stunde hatten Fahrradfahrer auf einem Teil der Bismarckstraße eine Spur nur für sich. Der ADFC will damit zeigen, wie die Straße künftig genutzt werden könnte. Nicht nur dort ging es um die Zukunft des öffentlichen Raums.

Auf der Bismarckstraße haben sie dem Fahrrad an diesem Freitagabend den roten Teppich ausgerollt: Eine dünne rote Stoffbahn markiert auf der rechten Fahrspur zwischen Steinmetzstraße und Kaiserstraße einen temporären Fahrradweg. Und damit bloß kein Autofahrer auf die Idee kommt, diese Spur trotzdem zu nutzen, hat der Fahrradclub ADFC sie mit Pollern abgesperrt – dadurch entsteht eine sogenannte „Protected Bike Lane“, eine abgesicherte Fahrradspur. Viel Platz also für Fahrradfahrer, und den brauchen sie auch: Rund 150 Menschen und Fahrräder sind gekommen, um eine Stunde lang über Bismarckstraße, Kaiserstraße, Sittardstraße und Steinmetzstraße im Kreis zu fahren. Und weil das Ganze als Fahrraddemo im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche angemeldet ist, werden auch fleißig die Klingeln betätigt.

„Wir haben uns gefragt, warum es auf der Bismarckstraße kein Angebot für Radfahrer gibt, obwohl sie so breit ist. Das kann aus unserer Sicht nicht sein“, sagt Dirk Rheydt, Vorsitzender des ADFC in Mönchengladbach. Mit der Aktion will der Fahrradclub auf die Situation hinweisen, und wie Rheydt sagt, einen „Anstoß“ geben, was möglich wäre. Im nächsten Schritt will der ADFC mit dem Thema an die Politik herantreten. Dabei müsste es aus seiner Sicht nicht unbedingt eine Protected Bike Lane sein, auch Tempo 30 würde für Fahrradfahrer einiges verbessern. „Bei dem Tempo könnte man als Fahrradfahrer gut im fließenden Verkehr auf der Straße mitfahren“, sagt er. Dann würde es auch nicht wie bisher zu Konflikten mit Fußgängern auf dem Bürgersteig kommen. Denn den würden unsichere Fahrradfahrer lieber nutzen, als mit den schnell fahrenden Autos auf der Straße zu fahren.