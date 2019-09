Torhungriger Bezirksligist : Mennraths Torproduktion läuft weiter auf Hochtouren

Fußball-Bezirksliga Schon in den vergangenen Spielzeiten gelangen dem Mönchengladbacher Fußball-Bezirksligisten mehr als 100 Saisontore. Und auch in der laufenden Spielzeit scheint der Torhunger nicht gestillt zu sein.

Als Mennrath erstmals den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, stand ganz oben auf der Agenda, „sich in der Liga zurechtzufinden“. Als Neuling schaffte es die Victoria gleich auf den dritten Tabellenrang. Noch bemerkenswerter war die Trefferquote. Der Aufsteiger erzielte mit 111 Toren die zweitmeisten nach Meister St. Tönis (119), lag aber noch vor Mitaufsteiger Holzheim (108).

Vergangene Saison waren die Mennrather dann nicht nur in der Liga respektiert, sie zählten vielmehr da schon mit zum Favoritenkreis. Am Ende hatte die Victorias Offensive mit 107 Toren nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, was die dreistellige Torausbeute betrifft, sondern war mitverantwortlich dafür, dass nach dem verpatzten Saisonstart am Ende der zweite Platz heraussprang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigte – der Sprung in die Landesliga gelang jedoch nicht.