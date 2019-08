Fußball : Zweite des VfB 03 hat schlechte Erinnerungen an Gnadental

Niklas Strunz scheitert in dieser Szene am Lohausener Keeper, trägt letztlich aber zwei Tore zum Hildener Sieg bei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In der vergangenen Saison lassen die Hildener Fußballer ausgerechnet bei der seinerzeit abstiegsgefährdeten DJK wichtige Punkte im Titelrennen liegen.

Ausgerechnet Gnadental mag mancher Anhänger der VfB 03-Reserve denken. Denn gegen die Elf vom Nixhütter Weg, bereits an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr Gastgeber der Hildener, gingen in der vergangenen Saison beide Begegnungen verloren. Die Team-Verantwortlichen hören es nur ungern, aber nur vier Zähler aus den Partien gegen die lange Zeit gegen den Abstieg kämpfende DJK – und das Team des Trainergespanns Tim Schneider/Henry Schmidt hätte vor dem am Ende um den drei Zähler vorne liegenden SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf den Sprung in die Landesliga geschafft.

Der verpasste Aufstieg ist längst kein Thema mehr Nur die beiden unnötigen Pleiten, 0:1 auf eigenem Gelände, gar 2:5 in Gnadental, sind nicht vergessen. „Da haben wir zweifellos noch eine Rechnung offen. Das ist bei unseren Spielern noch auf dem Schirm. Von daher geht jeder mit der nötigen Ernsthaftigkeit in die Partie“, sagt Trainer Tim Schneider. Mit den anfangs beim TSV Solingen (2:0) und der SG Unterrath (2:2) eingefahrenen vier Punkten belegen die Platzherren Rang elf, der VfB ist mit einem Zähler mehr Sechster. In Berghausen kassierte die Elf von Trainer Stefan Pennarz am Sonntag durch das 1:3 die erste Niederlage. Das Gegentor erzielte der bislang vier Mal erfolgreiche Ex-Landesligaspieler Derman Disbudak (SSVg Heiligenhaus, Rather SV).