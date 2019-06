Fußball : VfB 03 Hilden II spielt 2:2 gegen TuB Bocholt

Nick Hellenkamp (am Ball) traf kurz vor der Pause zum 1:1. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga musste sich der VfB 03 Hilden II am Donnerstag Abend auf der Anlage an der Hoffeldstraße gegen den TuB Bocholt mit einem Remis zufriedengeben. In einer abwechslungsreichen Partie vor rund 400 Zuschauern trennten sich die Kontrahenten 2:2 (1:1).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump