Fußball : 1:7-Klatsche – Coach Franke ist enttäuscht

METTMANN Die Fußballer des ASV Mettmann haben beim Bezirksliga-Rivalen HSV Langenfeld nichts zu bestellen. Maik Franke hakt die Saison schnell ab – und richtet den Blick lieber nach vorne. Dann soll sein Team neu angreifen.

So hatten sich die ASV-Fußballer den Saisonabschluss in der Bezirksliga sicher nicht vorgestellt. Beim Aufsteiger HSV Langefeld gab es am letzten Spieltag eine böse 1:7-Klatsche. Wie in den vergangenen Wochen musste ASV-Coach Maik Franke zwar personell wieder mit dem „letzten Aufgebot“ antreten, das kann aber keine Entschuldigung für solch eine blamable Niederlage sein. Zumal die Mettmanner das Hinspiel noch mit 2:1 für sich entschieden. Die Langenfelder hingegen bereiteten Daniel Gehrhardt, der mehrere Jahre die Mannschaft erfolgreich trainierte und in der vergangenen Saison in die Bezirksliga führte, einen grandiosen Abschied. Ganz müssen die Spieler auf ihren beliebten Coach in Zukunft aber nicht verzichten, denn Gerhardt wird als Sportlicher Leiter weiterhin Einfluss auf das Geschehen beim HSV Langenfeld haben.