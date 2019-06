Fußball : VfB 03 Hilden weist das Schlusslicht in die Schranken

Hilden Das Team von Marc Bach gewinnt in Duisburg deutlich.

Mit dem 5:2-Erfolg beim Oberliga-Schlusslicht FSV Duisburg setzten die Fußballer des VfB 03 noch ein Ausrufezeichen. Denn durch den Sieg schraubten die Hildener ihre Ausbeute auf 47 Punkte und kletterten damit auf Rang zehn – eine Platzierung, mit der in den letzten beiden Wochen nicht zu rechnen war. So aber stellte Marc Bach fest: „Wir können jetzt einen Strich darunter machen – am Ende ist es eine ordentliche Saison und wir können zufrieden sein.“ Dabei gab der VfB-Coach in Duisburg noch einmal den scheidenden Akteuren Einsatzzeit. Und konnte damit zugleich Talha Demir und Ogün Serdar schonen, die aktuell während des Ramadan fasten. In der letzten halben Stunde lief sogar Florian Grün noch einmal auf – der Mitteldakteur hat seine Karriere bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen beendet.

„Bei diesem Wetter war es brutal für die Jungs – das war kein Spiel auf Oberliga-Niveau“, stellte Bach fest. Erst nach einer halben Stunde wachte seine Mannschaft auf. Pascal Weber jagte das Leder an die Latte, Simon Metz nahm den Abpraller an der Strafraumgrenze auf und setzte ihn zur 1:0-Führung in den rechten Winkel (30.). Zwei Minuten später tauchte Weber allein vor Jannik Hinsenkamp auf, scheiterte aber am FSV-Schlussmann. Park Ilkwon traf nur an den Pfosten, den Nachschuss von Stefan Schaumburg wehrte der Keeper ins Toraus ab. Die anschließende Ecke zirkelte Schaumburg auf Justin Härtel, doch der fand ebenfalls seinen Meister in Hinsenkamp.