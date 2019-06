Fußball : Kreisliga A: Dornaper feiern Vizetitel

Türkgücü Velbert – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 1:6 (1:6). Die Angriffsreihe der Dornaper ist in der Kreisliga A gefürchtet. Mehrmals kam es in dieser Saison vor, dass die Offensiv-Abteilung das halbe Dutzend vollmachte.

So auch beim Nachbarn Velbert. Diese Trefferquote war sicher einer der Gründe, dass die Dornaper sich mit den Vizemeistertitel schmücken können. Doch wer den ehrgeizigen Vorstand um Chef Karl-Heinz Schultz kennt, weiß, dass dieser Titel, der nichts einbringt, nicht zufriedenstellt. Daher wird in der kommenden Saison das Ziel vermutlich Aufstieg in die Bezirksliga lauten.