Radsport : RV Edelweiß rüstet sich für Rad-Tour rund ums Neandertal

Heiko Delor (M.) und Steffen Rentsch (r.) vom RV Edelweiß sowie Thomas Döring, Filialdirektor Kreissparkasse, haben das Radereignis im Griff. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Seit zwei Jahren legt der Mettmanner Verein den Fokus auf den Breitensport. Die Radtouristik-Fahrt steigt am 15. Juni – drei Strecken sind möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Der Radsport-Verein Edelweiß Mettmann hatte viele Jahre mit dem bekannten Radrennen „Rund ums Rathaus“ ein besonderes Radsportereignis als Glanzlicht anzubieten, das überregional für Beachtung sorgte. Nebenher wurde als Breitensportveranstaltung eine Radtourenfahrt (RTF) als Veranstaltung für den Breitensport angeboten. Vor zwei Jahren wurde eine einschneidende Veränderung des Programmangebotes vom Vorstand beschlossen. Das traditionelle Radrennen „Rund ums Rathaus“, bei dem zum Teil renommierte Amateurradrennfahrer aus dem In- und angrenzendem Ausland teilnahmen, wurde aufgegeben und der Veranstaltungsschwerpunkt auf die Radtouristik gelegt. „Es wurde immer schwieriger, ein attraktives Teilnehmerfeld für unser bekanntes Radrennen zusammenzustellen. Zudem wurden die organisatorischen Auflagen zur Durchführung der überregional ausgeschriebenen Radsportveranstaltung immer aufwendiger“, erläuterte Heiko Belor, Fachwart Radtouristik im Vorstand des RV Edelweiß. Er fügte bei einer Pressekonferenz hinzu, dass es beim RV Edelweiß aber weiterhin eine Rennsport-Abteilung unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Lutz Birkenkamp gebe.

In der Vergangenheit sind aus der Rennsportabteilung des RV Edelweiß einige Talente entwachsen, die später für Aufsehen in der Radsportszene sorgten, wie beispielsweise die Geschwister Teutenberg oder Franziska Koch. Inzwischen hat sich einer der ältesten Mettmanner Sportvereine, der bereits 1906 gegründet wurde, auf den Breitensport konzentriert. „Wir haben schon seit einigen Jahren die Radtourenfahrt für Vereinsmitglieder und Hobby-Fahrer im Angebot. Erfreulich ist, dass wir mit der Kreissparklasse Düsseldorf jetzt einen Hauptsponsor gefunden haben, der bereits zum zweiten Mal unsere Radtourenfahrt ‚Rund ums Neandertal’ finanziell unterstützt“, sagt RV-Edelweiß Vorsitzender Steffen Rentsch. „Früher haben wir das traditionelle Radsportrennen ‚Rund ums Rathaus’ jahrelang großzügig unterstützt. Jetzt begrüßen wir es, dass der RV Edelweiß in einer Zeit, in der das Fahrradfahren immer mehr Anhänger findet, dieses schöne Breitensportangebot macht und wir halten es für sinnvoll, als Sponsor aufzutreten“, erklärt Filialdirektor Thomas Döring, der als ehemaliger erfolgreicher Handballer des TB Wülfrath ein großes Herz für den Sport hat.

Start für die RTF, zu der auch Bike-Räder zugelassen sind, ist am Samstag, 15. Juni in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr am Berufskolleg Neandertal, Koeneckestraße in Mettmann. Es werden drei Strecken über 35, 75 oder 115 Kilometer angeboten. „Die Strecken führen durch landschaftlich reizvolles Gebiet über zumeist verkehrsberuhigte Wirtschafts- und Nebenstraßen“, berichtet Heiko Belor. Jeder Radfahrer könne sich nach individueller Leistungsstärke und Fitness eine Strecke aussuchen.