Fußball : „Sportliche Aufgabe“ für den VfB 03“

Pascal Weber brachte die Hildener im Hinspiel schnell in Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Fußballer treten Gründonnerstag in Nettetal an – nach einem Arbeitstag und langer Anfahrt im Osterreiseverkehr. Doch das Bach-Team will im Kampf um den Oberliga-Verbleib seine kleine Erfolgsserie ausbauen.

Der VfB 03 befindet sich im Aufwind. Zehn Punkte aus den letzten vier Begegnungen lassen Marc Bach strahlen. „Es ist eine Entwicklung erkennbar“, sagt der Hildener Trainer und meint damit vor allem die Arbeit in der Defensive. Weil gegen den SC Velbert am Ende die Null stand und Zissis Alexandris in der Schlussphase seine Entschlossenheit im Sturm unter Beweis stellte, feierten die Fußballer des VfB 03 einen knappen 1:0-Sieg, der die Hildener Fans fast in Ekstase versetzte. Zuvor hatten viele Anhänger angesichts der mangelnden Klasse der Begegnung ihr Augenmerk über weite Strecken der Partie weniger auf die Anfeuerung der eigenen Mannschaft gelegt, sondern vielmehr auf Verbalattacken gegen den Schiedsrichter und den SC Velbert. Mit dem Abpfiff war das alles vergessen, denn das Bach-Team kletterte auf Rang zehn – die beste Platzierung im Verlauf dieser Saison.

Bereits am Gründonnerstag (19.30 Uhr, Lobbericher Straße) wartet jedoch die nächste Herausforderung, denn auch die Partie beim SC Union Nettetal zählt zur Kategorie „Sechs-Punkte-Spiel“. In der Hinrunde erwischen die Hildener beim 4:0-Sieg auf eigenem Platz einen Sahnetag: Pascal Weber erzielte die frühe Führung, Fabio di Gaetano erhöhte auf 2:0 und Stefan Schaumburg machte mit einem Doppelpack den Deckel drauf. Ganz so einfach scheint es diesmal nicht. „Das wird ein interessantes Duell. Nettetal hat mit dem Sieg über Schonnebeck einen wichtigen Dreier gelandet“, warnt Marc Bach, den Kontrahenten zu unterschätzen, auch wenn die Union in den vier Begegnungen zuvor lediglich zwei Punkte holte. Vielmehr rechnet der VfB-Trainer mit einer „sportlichen Aufgabe“.

Damit meint Bach nicht nur den Kampf auf dem Rasen, sondern die Begleitumstände. Denn die Fahrt im Bus geht über rund 80 Kilometer, zudem ist wegen der Ostertage mit mehr Verkehr auf den Straßen zu rechnen. „Wir können auch nicht allzu früh losfahren, weil die meisten Spieler am Donnerstag ja noch arbeiten“, unterstreicht Bach die widrigen Umstände. Ein Gesamtpaket, das in der Vergangenheit den Leistungen der Hildener oftmals nicht förderlich war. Gleichwohl lässt Bach am Ziel keinen Zweifel: „Wir fahren nach Nettetal, um zu gewinnen.“