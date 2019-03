Fußball-Landesliga: 1:2 – bei Jüchen gibt es Redebedarf

info

Der 1. FC spielt am Sonntag (15 Uhr) beim VfR Fischeln. Die Westender treffen auf einen Gegner, der in diesem Jahr noch kein Spiel verloren hat.

Die SpVgg Odenkirchen will sich mit einem Sieg gegen Verfolger Rather SV weiter von den Abstiegsrängen entfernen. Odenkirchen hat etwas gut zu machen. In der Hinrunde gab es in Düsseldorf ein 0:5.

Die Stadt Mönchengladbach hat alle städtischen Rasen- und Aschenplätze für den Spiel- und Trainingsbetrieb wegen des Wetters gesperrt. Entsprechend reduziert sich das Fußballprogramm.