Fußball: VfB 03 braucht einen Coup gegen Bocholt

Hilden Die Hildener Fußballer stecken wieder mittendrin im Abstiegskampf und brauchen aktuell jeden Punkt. Ein schwieriges Unterfangen gegen den Tabellendritten, der am Sonntag an der Hoffeldstraße seine Visitenkarte abgibt.

Im Hinrundenduell übernham der 1. FC Bocholt den Part des Aufbaugegners. Bereits nach sechs Minuten gingen die Fußballer des VfB 03 mit 1:0 in Führung. Am Ende feierten sie einen deutlichen 4:0-Erfolg, der ihnen nach einem miserablen Saisonstart etwas Luft verschaffte. Für die Mannschaft von Manuel Jara war es dagegen erst die zweite Niederlage im achten Spiel – sechsmal gingen die Bocholter bis dahin als Gewinner vom Platz. Für die Hildener hingegen war es erst der zweite Sieg. Dazu standen vier Niederlagen und zwei Unentschieden zu Buche. Überraschenderweise ist die Ausbeute des VfB 03 an den ersten sieben Spieltagen der Rückrunde identisch; Vier Niederlagen, zwei Unentschieden, ein Sieg. Rein statistisch deutet also alles auf einen erneuten Erfolg über den 1. FC Bocholt hin, doch Fußball ist keine Frage des Rechenschiebers, sondern die Entscheidung fällt immer noch auf dem Platz. Und da haben die Hildener am Sonntag (16 Uhr, Hoffeldstraße) wohl wieder einen schweren Stand – trotz des Heimvorteils. Das liegt zum einen an den schwachen Vorstellungen der vergangenen Wochen, als die Mannschaft das komfortabel scheinende Polster zur Abstiegszone verspielte. Auf der anderen Seite kommt ein Gegner, der nach drei Siegen und vier Unentschieden an den ersten sieben Spieltagen der Rückrunde angeschlagen wirkt. Zuletzt schaffte das Jara-Team drei Mal in Folge lediglich ein 1:1 und gab diesen Punktverlusten wichtigen Boden im Titelrennen ab. Spitzenreiter VfB Homberg ist inzwischen weit enteilt, aber auch die Sportfreunde Baumberg überholten inzwischen den ambitionierten 1. FCB.