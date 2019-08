Fußball : VfB-Zweite macht Sieg erst spät klar

Niklas Strunz (am Ball) erzielt für die Hildener das 1:0. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Fußballer dominieren die Bezirksliga-Partie gegen den Lohausener SV, müssen aber trotz 3:0-Führung am Ende noch um die drei Punkte bangen.

In der Schlussphase des Bezirksliga-Heimspiels gegen den Lohausener SV machte es der VfB 03 Hilden II unnötig spannend. Da stand der spätere 3:2 (1:0)-Erfolg auf der Kippe, weil die Düsseldorfer die Konzentrationsschwächen der Platzherren durch zwei späte Gegentore prompt bestraften. Dabei musste die VfB-Reserve den ersten Saisonsieg bereits zuvor längst klar machen. Gut 80 Minuten lang hatte das Team von Tim Schneider ein Plus an Spielanteilen und Torchancen. Verdienter Lohn waren drei blitzsauber herausgespielte Treffer.