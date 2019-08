Golf : Seit 20 Jahren gibt es den Haaner Golfplatz

Haan Eine Handvoll Wuppertaler gründet 1996 einen Golfclub, der aber erst zwei Jahre später als GC Haan-Düsseltal richtig Fahrt aufnimmt.

Reinshagen verbesserte sich stetig und war von 2000 bis 2014 Mitglied der ersten Mannschaft des Golfclubs Haan-Düsseltal. „Damals gab es ja nur diese eine“, sagt er und schmunzelt. Mittlerweile laufen 13 Mannschaften, davon zwei Jugendteams, unter der Clubfahne. Die höchste bislang erreichte Spielklasse ist die dritte Liga, in der die erste Herren AK30 und AK65 mitspielen. Einen Leistungskader aufzubauen, ist bislang kein erklärtes Ziel des Golfclubs, der mit 950 Mitgliedern eher im Freizeitbereich angesiedelt ist. „Wir müssen immer schauen, dass wir die Waage halten“, erklärt Reinshagen. „Wir versuchen, am Wochenende nur einen Turniertag zu haben, meist am Samstag.“ Denn sonntags kommen vermehrt die Freizeitsportler des Clubs auf den rund 82 Hektar großen Platz, die deutlich in der Mehrheit sind, um ein paar Löcher zu schlagen. Das sei auch völlig in Ordnung so. Talente würden ohnehin schnell von anderen Vereinen der Region abgeworben. Ein Aushängeschild sei beispielsweise Niklas Jacobi, erzählt das Gründungsmitglied. „Er spielt mittlerweile in der höchsten Amateurliga.“ Groß geworden ist Jacobi auf der Golfanlage an der Düssel und spielt derzeit für den GC Hubbelrath.