Fußball : Gnadental fühlt sich benachteiligt

Rhein-Kreis Die Staffeleinteilung für die Saison 2019/2020 ist raus und bietet Gesprächsbedarf.

Lange Gesichter derweil beim DJK Gnadental. Als einziger Neusser Verein werden sie sich mit den Mannschaften aus Düsseldorf und dem Kreis Solingen messen müssen. Eine ungewöhnliche Einteilung für die DJK-Vorsitz Johannes Schneider eine Erklärung hat. „Das kann eigentlich nur mit dem letzten Spieltag zu tun haben“, vermutet Schneider. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison verlor Gnadental deutlich bei Benrath, wodurch die Düsseldorfer die Klasse hielten und der FC Delhoven abstieg. Im Nachklang kamen Gerüchte auf, dass Gnadentals Niederlage beabsichtigt war. Der Vorsitzende des Fußballkreis 5 Neuss/Grevenbroich, Reinhold Dohmen, möchte sich an solchen Vermutungen nicht beteiligen und begründet die Einteilung rational. „Einen Neusser Verein musste es treffen und dadurch, dass Gnadental am nächsten an der Rheingrenze liegt, fiel die Wahl auf sie“, räumt Dohmen mit dem Gerücht auf.