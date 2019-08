Fußball : VfB 03 fegt SF Baumberg vom Kunstrasen

Monheim/Hilden Nach der bitteren 2:5 Abfuhr in Ratingen leisten die Hildener Oberliga-Fußballer eindrucksvoll Wiedergutmachung und gewinnen das dritte Derby in Folge mit 5:1. Damit steigt im Team von Marc Bach auch das Stimmungsbarometer.

Diese Szene ist typisch für das ganze Spiel und sie zeigt genau, warum es nur einen Sieger geben kann. 81 Minuten sind absolviert im Derby der Fußball-Oberliga zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem VfB 03 Hilden. Dessen Mittelfeldmann Erwin Mambasa ackert und ackert, als ginge es um alles. Er hetzt hinter den Baumbergern Sercan Er und Ivan Pusic her, die prompt einen ziemlich genervten Eindruck machen. Das Erstaunliche: Die Gäste, am vergangenen Mittwoch noch mit 2:5 bei Ratingen 04/19 untergegangen, führen da bereits mit 4:1 – weil sie die Hausherren über weite Strecken der zweiten und ganz massiv in der ersten Halbzeit gepiesackt haben. Als der Unparteiische wenig später abpfeift, nimmt der VfB 03 einen 5:1 (4:1)-Erfolg mit auf die kurze Rückreise. Den Baumbergern bleibt in erster Linie ein Gefühl der kompletten Leere. Sie scheinen nicht wirklich nachvollziehen zu können, was ihnen gerade widerfahren ist.