Handball : Unitas Haan testet vor Zuschauern gegen HSG Konstanz

Trainer Ronny Lasch freut sich auf den Vergleich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Haaner Oberliga-Handballer spielen erstmals seit der langen Corona-Zwangspause wieder vor Zuschauern in der Halle an der Adlerstraße.

Die Handball-Fans in Haan können sich auf einen sportlichen Leckerbissen freuen, denn die neue Corona-Schutzverordnung macht es möglich: Das Freundschaftsspiel des Oberligisten Unitas gegen Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz kann am Samstag vor Zuschauern in der Halle an der Adlerstraße über die Bühne gehen. Voraussetzung ist die 3-G-Regel: Die Zuschauer müssen den Nachweis einer Immunisierung (geimpft oder genesen) oder einer Corona-Testung (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. Anpfiff der Begegnung ist um 18 Uhr.

Sportlich stehen die Unitas-Handballer vor einer großen Herausforderung, auch wenn die Gäste auf der Zielgeraden der abgelaufenen Saison den Abstieg nicht mehr vermeiden konnten. Nach zwei Jahren in der Zweiten Bundesliga treten die Konstanzer jetzt wieder in der Dritten Liga (Staffel G) an, allerdings mit neuem Trainer. Nach 18 Spielzeiten als Chefcoach trat Daniel Eblen Mitte Juli aus privaten Gründen zurück. Neuer Trainer ist Jörg Lützelberger.

Schon Tradition hat die Testspielreise der HSG nach Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag reiste die Mannschaft vom Bodensee an und spielte beim Zweitligisten TuS Ferndorf. Am heutigen Freitag folgt das Duell bei den Bergischen Panthern, die in der Staffel D der Dritten Liga spielen. Den Abschluss der Testspielserie bildet die Partie am Samstag bei der Unitas, ehe es am Sonntag wieder zurück an den Bodensee geht. Traditionell übernachten die Konstanzer übrigens bei ihren Abstechern in den Westen im Savoy-Hotel in Haan.

„Wir hoffen auf viele Zuschauer und wollen Fans wieder Lust auf Handball machen“, sagt Stefan Panthel. Der 2. Vorsitzende stellt fest: „Das ist auch ein Event, in dem viel ehrenamtliche Arbeit steckt. Es soll der Startpunkt für eine Saison sein, die wir hoffentlich durchspielen können und in der wir uns alle freuen, dass wir jede Woche in die Halle gehen können und dort Freunde, Ehrenamtler und Sponsoren treffen, denn persönliche Kontakte sind wichtig.“