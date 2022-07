Sommerbaustellen in Haan : Nicht nur an den Schulen ist viel zu tun

Der Schutthaufen war einmal eine Grundschule. Altbau und alter Neubau der Grundschule Gruiten sind abgerissen und zu Schotter gebrochen. Foto: Ralf Geraedts

Haan In den Sommerferien sind viele Handwerker fleißig. Denn es gilt, zahlreiche Arbeiten in Schulen zu erledigen, die ansonsten den Schulalltag stören würden oder auch im laufenden Betrieb gar nicht möglich wären. Aber auch ansonsten ist der Auftragszettel der technischen Abteilungen im Rathaus voll.

Das Gebäudemanagement der Stadt Haan hat zahlreiche Projekte zu koordinieren, die am Ende einen geregelten Schulbetrieb ermöglichen.

Grundschule Unterhaan Aus Kapazitätsgründen des Schulgebäudes am Grundschulstandort Steinkulle schafft die Stadt gerade die Möglichkeit, den vierten Jahrgang an die Bachstraße 64a auszulagern. Dort wird gerade die Interims-Erweiterung für das nun beginnende Schuljahr vorbereitet. An der Bachstraße war früher eine eigene Grundschule angesiedelt, die später als Dependance der Grundschule Unterhaan betrieben wurde. Nach der Zusammenlegung der Standorte an der Steinkulle wurde das frühere Schulhaus für die Private Kindergruppe genutzt. Die baute inzwischen einen Neubau auf dem Areal des früheren Schulpavillons und Schulhofes. Der damit freie Kitaraum wird inzwischen durch die städtische Kita Märchenland genutzt. Der Bereich, in dem über viele Jahre Schulabschlusslehrgänge der Volkshochschule gehalten wurden, wird nunmehr wieder zum Schulraum.

Neubau GGS Gruiten (Bereich der OGS) Nachdem bereits im Frühjahr 2022 das Schulgebäude der GGS Gruiten an der Prälat-Marschall-Straße 65 fertiggestellt wurde und mittlerweile im Betrieb ist, laufen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt weiter. Der Altbau und der alte Neubau sind inzwischen abgebrochen worden. Jetzt wird auf der Baustelle der Bereich der Offenen Ganztagsschule verwirklicht, der Anfang 2023 in die Nutzung übergehen soll.

Don-Bosco-Schule Die städtische katholische Grundschule Don Bosco an der Thienhausener Straße 24 wird laut aktueller Planung zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 einen Mensaneubau erhalten. Um bereits jetzt den Bedarf übergangsweise decken zu können, arbeitet das Gebäudemanagement aktuell an der Realisierung einer Mensa in Form einer Interimserweiterung in Containerbauweise. Das Vorhaben wird aller Voraussicht nach zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Wohnunterkünfte Deller Straße 90, 90a und 90b Das Projekt der Generalmodernisierung der Wohnunterkünfte Deller Straße 90, 90a und 90b befindet sich in den Sommermonaten 2022 nach knapp zweijähriger Bauzeit in den Zügen der finalen Fertigstellung. Aktuell arbeiten vor Ort die letzten Gewerke. Eine Fertigstellung mit gleichzeitiger Nutzungsmöglichkeit ist für den Herbst 2022 eingeplant.

Wohnunterkunft Düsseldorfer Straße 141 Die Stadt Haan will Geflüchteten aus Krisengebieten adäquate Unterbringungsmöglichkeiten anbieten. Deshalb wird aktuell die Wohnunterkunft an der Düsseldorfer Straße 141 instandgesetzt. Nach derzeitiger Planung soll das Vorhaben Ende des Sommers 2022 abgeschlossen sein.

Rückbau der Notunterkunft Sporthalle Adlerstraße Anfang März 2022 wurde beschlossen, die Turnhalle Adlerstraße, analog zu den Ausgestaltungen 2015, als Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete mit einer Kapazität von knapp 200 Plätzen einzurichten. Um die Turnhalle wieder für den Schul- und Vereinssport zu Verfügung zu stellen, werden verstärkt alternative Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete generiert, so dass aktuell der Rückbau der Einrichtung ab Anfang August 2022 vorgenommen wird.