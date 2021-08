Fußball : SC Unterbach startet gegen Solingen-Wald 03

UNTERBACH Die Unterbacher Fußballer kämpfen nach einer verpatzten Generalprobe in der Bezirksliga um die ersten drei Punkte auf eigenem Platz.

Aus der vermeintlichen Generalprobe wurde dann doch nichts. Der SV Union Velbert , der sich am Mittwochabend als letzter Testspielgegner beim SC Unterbach vorstellen sollte, sagte die Partie Anfang der Woche ab. Jetzt startet der SCU mit der 1:6-Heimschlappe gegen den ASV Mettmann (wir berichteten) im Hinterkopf in die Punkterunde: Am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Niermannsweg gegen die 1. SpVg. Solingen-Wald 03.

„Das haben wir uns gegen Mettmann natürlich ganz anders vorgestellt. Aber letztlich war es nur ein Vorbereitungsspiel. Der ASV war spielerisch und läuferisch in der ersten Stunde klar besser. Uns fehlten jegliche Mittel, um dagegen zu halten. Das muss man anerkennen und wurde am Dienstagabend in aller Deutlichkeit mit der Mannschaft analysiert, die gemachten Fehler nachdrücklich angesprochen“, betont Roberto Marquez. Der Coach blickt aber auch nach vorne: „Mettmann ist abgehakt. Jetzt geht es nur noch um die Partie am Sonntag. Darauf liegt unser Fokus, alles andere blenden wir aus.“