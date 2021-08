Gruiten : TSV Gruiten: Im Freien wieder am Sport schnuppern

TSV Gruiten: Im Freien wieder am Sport schnuppern

Gruiten Um die Menschen nach der langen Corona-Zwangspause durch Corona wieder in Bewegung zu versetzen, hat der Kreissportbund Mettmann gemeinsam mit Vereinen das „Sport im Park“ ins Leben gerufen.

Demnächst wird es wohl häufiger vorkommen, dass Spaziergänger auf ihrem Weg durch Gruiten Dorf einer größeren oder kleineren Gruppe bei körperlicher Betätigung begegnen werden. Und wer die Gruppe sieht, darf sich ihr auch spontan anschließen, sagt Britta Zimmerling, Leiterin der Turnabteilung beim TSV Gruiten. Denn ab Montag, 23. August, bietet der TSV Gruiten wieder Gymnastik für Senioren, Pilates und Nordic Walking auf dem Dorfanger an.

Dreimal die Woche, jeweils montags, mittwochs und donnerstags bringen die Übungsleiterinnen Susanne Wahl, Ina Neuhaus-May und Diana Lühr die spontanen Teilnehmer der Trainingseinheiten ins Schwitzen. Angst vor Überforderung aber braucht keiner zu haben, beruhigen die versierten Sportlerinnen. Ihnen geht es darum, erneut den Spaß an Bewegung zu wecken: „Wir wollen die Leute wieder aus dem Haus locken.“ Das dabei vielleicht der ein oder andere Interesse am Verein bekommt und langfristig gefallen am Training findet, wäre wünschenswert, aber kein Muss. Das Projekt „Sport im Park“ ist auf vier Wochen beschränkt.