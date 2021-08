Fußball : Hildener Reserve hält den eigenen Kasten sauber

HILDEN Die Mannschaft von Fabian Nellen überzeugt im letzten Testspiel vor dem Landesliga-Start mit einem 3:0-Erfolg beim Bezirksligisten SSV Bergisch Born.

Endlich einmal stand beim VfB 03 Hilden II nach einem Testspiel hinten die Null. Zum ersten Mal im jetzt neunten Versuch. Entsprechend zufrieden bilanzierte Trainer Fabian Nellen nach dem 3:0 (2:0)-Sieg beim klassentieferen Bezirksligisten SSV Bergisch Born: „Das war über weite Strecken eine konzentrierte Vorstellung meiner Mannschaft. Die frühe 2:0-Führung spielte uns dabei sicher in die Karten. Nach dem holprigen Start in den ersten drei, vier Vorbereitungsspielen finden wir rechtzeitig vor dem Meisterschaftsauftakt in die Spur.“