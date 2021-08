Fußball : SV Nord überrascht im Pokal mit 5:1-Erfolg beim Ortsnachbarn MSV Hilden

KREIS METTMANN SC Rhenania dominiert den AC Italia. SSV Erkrath feiert 11:0-Kantersieg. SV Ost verliert beim DSV 04. FC Türkspor ist gegen VfL Benrath chancenlos.

In der ersten Pokalrunde 2021/22 des Fußballkreises Düsseldorf blieben große Überraschungen weitgehend aus. Die als Favoriten geltenden Klubs behaupteten sich und zogen in die nächste Runde ein.

Zumindest in dieser Höhe überrascht indes der 5:1 (2:1)-Erfolg des SV Hilden-Nord – seines Zeichen Spitzenreiter in der Kreisliga B, Gruppe 2, vor dem coronabedingten Abbruch im vergangenen Oktober – beim A-Kreisligisten MSV Hilden. Der MSV spielte nach der roten Karte gegen Reduan Chotan nahezu 70 Minuten in Unterzahl. Dennoch ging das Team von Coach Aziz Arbouch in Führung: Mohamed Bajut verwandelte einen Foulelfmeter (24.). Noch vor der Pause drehten Benjamin Prah (34.) und Onur Kocak per Strafstoß (44.) den Spieß herum. Mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze (50.) sorgte Avni Zabeli für die Vorentscheidung.