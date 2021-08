Fußball : SC Unterbach kassiert schmerzhafte Niederlage

Ardian Duraku (links) foult den Unterbacher Chris Ribjitzki elfmeterreif. Foto: Achim Blazy (abz)

UNTERBACH Im Testspiel gegen den ASV sehen die SCU-Fußballer kein Land. Die spielfreudigen Mettmanner machen am Ende das halbe Dutzend Tore voll. Der Ehrentreffer der Gastgeber resultiert aus einem Elfmeter.

Eine Stunde lang zeigte der ASV Mettmann im Testspiel beim SC Unterbach eine beeindruckende Vorstellung. Bis dahin stand der selbst in dieser Höhe gerechtfertigte 6:1 (5:1)-Sieg der Kreisstädter bereits fest, die in der Folge den Fuß vom Gas nahmen und ein, zwei Gänge zurückschalteten.

Die Unterbacher wussten bereits in der Anfangsphase nicht, wie ihnen geschah. Die Gäste spielten Hochgeschwindigkeitsfußball, waren handlungsschneller, kombinationssicherer und ihren Gegenspielern zumeist einen Schritt voraus. Dabei startete der SCU, zumindest der Papierform nach, keineswegs mit einer B-Elf. Gleichwohl ließ das Team alle jene Eigenschaften vermissen, die das Trainerteam Roberto Marquez/Andrea del Polito und auch der Sportliche Leiter Jörg Spanihel für einen erfolgversprechenden Saisonverlauf eingefordert bzw. prognostiziert hatten.

So spielten sie SC Unterbach: Aust (46. Brückner) – T. Bischoff (65. Kültz), Gülmez (65. Aoutmann), Leeuwis (46. Ziegler), Lopes, Ribjitzki (46. Oughalmi), Malek, Gehrmann, Keip, Yasar (46. M. Bischoff), Schilling. ASV Mettmann: Demirhat (46. Winzen) – Joh. Erkens (65. Ifrassen), Ju. Erkens (60. H. Günes), Omayrat, Duraku, Siala, Rehag (59. Stelzer), Cyrys (70. Yilmaz) Cyganek (65. Raouah), Helmes (46. Sparacio), Winterfeld.

Stichwort Mentalität, da konnten sich die in den ersten 45 Minuten phasenweise überforderten Unterbacher eine Menge beim Gegner abgucken. Fabian Helmes brachte die Kreisstädter früh in Führung (5.). Da Kapitän Sven Gehrmann mit dem an Chris Ribjitzky verwirkten Elfer nur drei Minuten darauf ausglich, erwartete der SCU-Anhang schon einen Schlagabtausch auf gehobenem Bezirksliganiveau. Doch weit gefehlt. Die Mettmanner übernahmen mehr und mehr die Initiative, nutzten die im Mittelfeld angebotenen Freiräume und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Kasten von Marcel Aust auf.

„Wir bekamen einfach lange Zeit keinen Zugriff, standen auch zu weit von unseren Gegenspielern weg. Erst als Mettmann nach gut einer Stunde das Tempo drosselte, kamen wir besser zurecht“, analysierte der erfahrene Sven Gehrmann nach dem Abpfiff. Bis zur Pause aber dominierte der ASV. Oliver Cyganek traf nach einem zunächst abgeblockten Rehag-Schuss zum 2:1 (17.) Der die Unterbacher Abwehr mitunter tüchtig durcheinander wirbelnde Daniel Rehag köpfte an den Querbalken, Helmes visierte mit einem tollen Schrägschuss den zweiten Pfosten an.

Mettmann, giftiger und resoluter in den Zweikämpfen, münzte seine Dominanz auch in Treffer um. Rehag traf zum 3:1 (26.), Cyganek erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 4:1 (37.), ehe der in der ersten Hälfte kaum zu bremsende Steven Winterfeld von der linken Seite nach innen zog und unhaltbar für Aust in die lange Ecke traf (42.).

Das nötigte selbst den eingefleischten SCU-Fans Respekt ab. Die sahen erst als der Torhunger des ASV mit dem zweiten Winterfeld-Treffer (53. – Zuspiel Rehag) gestillt war, die ein oder andere gelungene Offensivaktion ihrer Mannschaft. Leon Schilling schob über die rechte Seite an, köpfte nach der Flanke von Bilal Aoutmann knapp vorbei (83.). Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass bei den Platzherren ohne Leistungsträger wie Axel Bellinghausen, Daniel Mion oder Tobias Schössler nicht viel zusammenpasste. Da wollte auch Roberto Marquez nichts beschönigen: „Uns fehlte in der ersten Stunde einfach die nötige Einstellung, der Gegner war uns immer einen Schritt voraus und insgesamt einfach handlungsschneller. Durch individuelle Fehler machten wir uns das Leben selbst schwer.“

ASV-Coach Daniele Varveri strahlte nach dem bemerkenswerten Auftritt: „Für uns hatte das Spiel gegen einen im Vorfeld stärker erwarteten Gegner keinen Testspielcharakter mehr. Wir wollten bei der Generalprobe auf höchstem Niveau agieren, das Heft in die Hand nehmen. Das ist uns über eine Stunde lang überragend gelungen.“