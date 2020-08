Motorsport : Julian Hanses fährt in Silverstone

Julian Hanses am Steuer seines Porsche-Carrera-Cup-Autos. Foto: Gruppe C

Hilden/Silverstone Der 22-jährige Hildener hat erneut ein Gastspiel im Porsche Mobil 1 Supercup. In Großbritannien absolviert er gleich zwei Rennen im Rahmen der Formel 1-WM.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Für Nachwuchsrennfahrer Julian Hanses steht an diesem Wochenende wieder eine interessante Herausforderung an. Ein weiteres Mal gibt der Hildener ein Gastspiel im Porsche Mobil 1 Supercup. Der vierte Lauf steigt im Rahmen des Grand Prix von Großbritannien in Silverstone auf einer der traditionsreichsten Rennstrecken der Welt. 1950 nahm die Formel 1-Geschichte in Silverstone ihren Anfang, seit 1994 dient der ehemalige Flugplatz nördlich von London auch als Station für den Porsche 911 GT3 Cup.

Für Julian Hanses bietet sich an diesem Wochenende die Gelegenheit, sich ein weiteres Mal im Porsche zu beweisen – erst im Herbst des vergangenen Jahres wechselte er in den Markenwagen und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Anfang Juli bestritt der Hildener seine ersten beiden Läufe im Rahmen der Formel 1-Weltmeisterschaft, seinerzeit auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg. Nun folgen die nächsten beiden Rennen auf der Traditionsstrecke in Silverstone. Die ist bekannt für begeisterte Motorsportfans und vollbesetzte Tribünen – normalerweise. Weil in Zeiten der Corona-Pandemie jedoch besondere Schutzmaßnahmen zu beachten sind, drehen die Fahrer ihre Runden diesmal vor leeren Rängen, und außerhalb des Wagens besteht Maskenpflicht.

Für Julian Hanses sind die Begleitumstände jedoch nebensächlich, denn der 22-Jährige konzentriert sich darauf, weitere Erfahrung mit dem Porsche Carrera zu sammeln. „Ich habe mich schon in Österreich stark entwickelt und viel dazu gelernt“, sagt er und erklärt: „Daran möche ich nun anschließen und strebe einen Platz in den Top-Ten an.“ Eine ambitionierte Zielsetzung, doch das Selbstbewusstsein erarbeitete sich der Hildener mit teils starken Resultaten in Österreich, wo er einer der schnellsten Porsche-Neulinge war.

Für Hanses ist allerdings auch die Strecke in Silverstone Neuland. „Bislang kenne ich den Kurs nur aus dem Simulator“, gesteht er und ergänzt: „Es gibt einige Schlüsselstellen, die man richtig treffen muss, um schnell zu sein.“ Anspannung ist also da, doch die Vorfreude ist nicht minder groß. „Ich kann den ersten Rollout kaum abwarten“, sagt der Hildener, der erneut vom erfahrenen Lechner-Racing-Team begleitet wird, mit strahlenden Augen.