Fußball : Sportlicher Leiter des VfB 03 trifft Jürgen Klopp

Hilden Diese zwei Tage im Juli 2020 wird Dennis Lichtenwimmer nicht so schnell vergessen, denn der Hildener Amateur-Fußballer erlebt den Profi-Trainer Jürgen Klopp ganz aus der Nähe.

Dennis Lichtenwimmer hat in diesen Tagen viel zu tun – und das nicht nur als Sportlicher Leiter des VfB 03, sondern auch im Hauptberuf als Marketing-Experte eines Unternehmens, das via Internet zum Fußball-Manager-Spiel einlädt. „Jeder User ist ein Manager, der gegen andere antreten und aus allen verfügbaren Spielern in der Bundesliga eine Mannschaft bauen kann“, erläutert Lichtenwimmer. Für Lichtenwimmer war schon die Werbung ein Gewinn, denn beim Dreh eines Fernseh-Spots traf er auf Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool, der 30 Jahre auf den nächsten Titel warten musste, 2020 die Meisterschaft in der Premier League feierte, ein Jahr zuvor den Pokal in der Champions League holte und die Wahl zum Welttrainer gewann.