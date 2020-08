Fußball : VfB 03-Zweite muss sich neu orientieren

Hilden Auf den Aufsteiger warten in der Landesliga unbekannte Gegner. Dazu haben die Hildener Fußballer mit Fabian Nellen einen neuen Coach. Sein Vorgänger Tim Schneider trainiert nun die Oberliga-Mannschaft des Traditionsvereins.

Ein neues Umfeld, die Landesliga Gruppe 1, daraus resultierend zahlreiche unbekannte Gegner, dazu ein neuer Cheftrainer: Der VfB 03 Hilden II steht in der kommenden Saison gleich vor einigen Herausforderungen. In sportlicher Hinsicht sowieso, schließlich erwartet die Hildener eine Liga höher fußballerisch hochwertige Konkurrenz. Der Aufstieg in die Landesliga gelang letztlich aufgrund der durch die Corona-Pandemie nach dem 8. März abgebrochenen vergangenen Spielzeit und der sich daran anschließenden Entscheidung durch den Fußballverband Niederrhein. Die hatte zur Folge, dass neben Spitzenreiter SG Unterrath auch der Tabellenzweite VfB 03 II sowie als Dritter im Bunde der zur Weihnachtspause die Tabelle anführende SC Reusrath eine Liga aufrückt.

„Das ist aktuell eine ganz andere Art der Vorbereitung. Nach der ersten Trainingsphase legten wir eine zehntägige Pause ein, sind am vergangenen Donnerstag sozusagen in die zweite Phase eingestiegen. Nach der viermonatigen Corona-Pause ist es nicht so einfach, wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagt Fabian Nellen. Der 34-Jährige, der in den ersten Wochen Videoaufzeichnungen der Begegnungen seiner neuen Mannschaft aus der vergangenen Saison studierte und dazu viele Einzelgespräche mit seinen Spielern führte, ergänzt: „Was den Kader für die kommende Saison angeht, gibt es noch einige Fragezeichen. Eigentliche Stammspieler wie Marvin Bell, Leon Bernhardt, Rafaele Lavalle und Fabian Andree sind nach Verletzungen zum Auftakt der Punktrunde am 6. September noch nicht fit. Da müssen wir sicher improvisieren und ähnlich wie in den vergangenen Spielzeiten übers Kollektiv kommen und unsere mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen.“