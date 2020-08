Handball : Aufsteiger TBW testet Zweitligisten Beyeröhde

Wülfrath Die TBW-Handballerinnen haben bis Anfang September noch zehn Freundschaftsspiele geplant. Trainer Michael Cisik will in Angriff und Abwehr viel experimentieren.

Schon am Sonntag wartet die nächste Herausforderung auf die Wülfratherinnen. In der Fliethe-Halle erwarten sie um 18 Uhr den Zweitligisten TV Beyeröhde. „Seit vielen Jahren ist der Verein im Damen-Handball eine starke Nummer am Niederrhein. Jetzt ist die Mannschaft im Umbruch, hat viele neue Spielerinnen“, stellt Cisik fest und erklärt: „Für uns ist das eine interessante Sache, auch wenn ein paar Spielerinnen in Urlaub oder beruflich verhindert sind. Wir wollen einfach ein paar Dinge ausprobieren, in der Abwehr defensiv und offensiv spielen und im Angriff ein paar Auslösehandlungen einüben.“Daher spricht der Trainer auch von einem Test- statt von einem Freundschaftsspiel.