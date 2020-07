Handball : Regionalligist Korschenbroich hat sich fit gemacht in der Corona-Pause

Handball Der TVK Korschenbroich fühlt sich bereits gut gerüstet für die Saisonauftakt in vier Wochen. Vor allem ein Rückkehrer erweist sich als große Bereicherung.

In gut vier Wochen startet der TV Korschenbroich in die neue Saison der Regionalliga Nordrhein. Zum Auftakt reist er dann zur Zweitvertretung von TuSEM Essen. Gegenüber der vergangenen Spielzeit hat sich der Kader nur unwesentlich verändert, zwei Abgängen stehen drei Zugänge gegenüber. Tim Dicks zieht es aus Studiengründen nach Salzburg, und Viktor Fütterer hängt seine Karriere an den berühmten Nagel.

Auf den Außenpositionen sind mit Marcus Neven und Lukas Bark zwei überaus talentierte Spieler hinzugekommen, die im Vorjahr noch zusammen in der A-Jugend-Bundesliga für Bayer Dormagen auf Torejagd gingen. Im rechten Rückraum wird in der Waldsporthalle ein alter Bekannter zu bewundern sein. Henrik Schiffmann kehrt vom Zweitligisten HSG Krefeld zum TVK zurück. Damit sind die Korschenbroicher auf jeder Position doppelt besetzt, und mit Schiffmann haben sie noch sehr viel Qualität hinzugewonnen. „Mit diesem Kader können wir Einiges erreichen“, sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock.

Lange Zeit mischte Korschenbroich im Vorjahr um den Aufstieg in die Dritte Liga mit und hätte durch ein Hintertürchen diesen Sprung als Tabellendritter fast noch geschafft. Der Deutsche Handballbund fragte vorsorglich nach, ob Mannschaften Interesse hätten, falls durch irgendwelche Konstellationen noch ein Platz in der Dritten Liga frei werden sollte. Daraufhin hatte der TVK seine Bereitschaft signalisiert – wozu es dann jedoch letztlich nicht gekommen ist. „Wir haben sicherlich das Zeug, um in der Dritten Liga bestehen zu können. Fakt ist aber auch, dass wir vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt hätten kämpfen müssen“, sagt Wolf.