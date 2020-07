Handball : TV Issum will mit Kampfgeist das Ziel Klassenerhalt erreichen

Issum Trainer Werner Konrads steht mit seiner Mannschaft in der Frauen-Landesliga vor einer schweren Saison. Denn er muss erneut wichtige Kräfte ersetzen. Er hofft, dass Spielerinnen aus den eigenen Reihen den Sprung ins Team schaffen.

Wenn der TV Issum in der Handball-Landesliga der Frauen aufläuft, steht ein echter Kenner des Sports als Trainer an der Seitenlinie: Werner Konrads. Er war 1974 als Kreisläufer maßgeblich am Aufstieg des OSC Rheinhausen in die Bundesliga beteiligt und feierte vier Jahre später als Coach der B-Jugend seines Heimatvereins den Gewinn der Deutschen Meisterschaft.