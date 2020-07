Handball : D-Jugend des TV Aldekerk feiert Titelgewinn

Die ungeschlagenen D-Junioren des TV Aldekerk trafen sich mit ihren Trainern zur nachträglichen Meisterfeier. Foto: TV Aldekerk

Aldekerk Das Team beendet die Saison 2019/20 in der Kreisliga ungeschlagen. Die meisten Spieler rücken nun in die höhere Altersklasse auf und sollen sich zunächst in der C-II-Mannschaft beweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Besser geht es nicht. Die D-Junioren-Handballer des TV Aldekerk waren in der abgelaufenen Kreisliga-Saison der Konkurrenz haushoch überlegen und machten mit 16 Siegen in 16 Spielen ihr Meisterstück.