Fußball : SCU krönt Jubiläum mit dem Aufstieg

Unterbach Die Unterbacher Fußballer gehen mit einer eingespielten Truppe in die Bezirksliga-Saison, müssen sich aber als Team insgesamt an die neue Umgebung noch gewöhnen. Das Testspiel gegen den ASV Mettmann verlieren sie mit 1:3.

In der am 5./6. September beginnenden Punkterunde kämpft der SC Unterbach wieder in der Fußball-Bezirksliga um Meisterschaftspunkte. Vor elf Jahren, zum Abschluss der Spielzeit 2008/2009, musste der SCU bei zwei Zählern Rückstand zum rettenden Ufer (13. – Rot-Weiß Lintorf) seinerzeit nach sechs Jahren den bitteren Weg zurück in die Kreisliga A antreten, verschwand zwischenzeitlich (2014 bis 2017) gar in den fußballerischen Niederungen der Kreisliga B. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2020, einhundert Jahre SCU, schaffte der Klub den Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Hintergrund: Die nach dem 23. Spieltag (8. März) aufgrund der Coronakrise abgebrochene Saison 2019/20 beendete das Team des bewährten Trainerduos Roberto Marquez (42)/Andrea del Polito (36) hinter Meister TSV Urdenbach mit 51 Punkten und 64:32 Toren auf dem zweiten Tabellenplatz. Aufgrund der Regelung durch den Fußballverband Niederrhein stieg neben Urdenbach und Unterbach, zusätzlich nicht etwa der am Ende Drittplatzierte TuSA 06 Düsseldorf, sondern der zur Winterpause die Tabelle anführende SV Hösel in die nächsthöhere Liga auf.