Fußball : VfB-Zweite spielt in der Gruppe 1 der Fußball-Landesliga

Duisburg/Kreis Mettmann Allmählich nehmen die Vorbereitungen für die neue Saison Fahrt auf. Jetzt gab der Fußballverband Niederrhein die Staffeleinteilung der Männer-Ligen bekannt. Die Kommission Spielbetrieb berücksichtigte unter dem Vorsitz von Wolfgang Jades Wünsche und Anregungen der Vereine.

Zuvor hatte sich der Verband mit Videokonferenzen ein Stimmungsbild verschafft. Neben der Mammut-Oberliga mit 23 Mannschaften gibt es in der neuen Spielzeit drei Landesliga- und acht Bezirksliga-Gruppen. In der Oberliga gibt es auf jeden Fall fünf Absteiger, die Zahl kann sich abhängig von der Lage in der Regionalliga West bis auf sieben erhöhen. Während in der Landesliga-Gruppe 1 mit 15 Mannschaften vier Teams nach unten gehen, soll es in den restlichen Ligen jeweils drei Absteiger geben.