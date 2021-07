Zeitplan und Termine : Das ist der Formel-1-Rennkalender 2021

Endlich ist es wieder soweit: Die Formel 1 startet am 28. März in die neue Saison. Und das auch noch mit einem Rekord-Kalender, der 22 Rennen für die Motorsport-Königsklasse vorsieht.

Die 72. Saison der Formel 1 startet am Sonntag, 28. März 2021, beim Großen Preis von Bahrain in Sakhir. Beendet wird die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 voraussichtlich am 12. Dezember 2021 beim Großen Preis von Abu Dhabi. Der Rennkalender umfasst 22 Grands Prix.

In diesem Jahr wird es jedoch keine Rennen in Deutschland geben, da sich der Hockenheimring bereits 2020 nicht mehr im Rennkalender befand. Auch der Nürburgring in der Eifel ist in der neuen Saison nicht mehr dabei, obwohl er Teil des Corona-Notfallplans im letzten Jahr war.