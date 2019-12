Hockey : Mettmanner THC feiert Kantersieg und ist Spitzenreiter

Überragender Spieler gegen den Crefelder HTC ist Philipp Gutt. Die Frauenmannschaft bejubelt knappen Heimsieg.

Mettmanner THC – Düsseldorfer HC III (Frauen) 3:2 (2:1). In einer an Spannung kaum zu überbietenden Begegnung der 1. Hockey-Verbandsliga holte das MTHC-Team wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Es waren in der ausgeglichenen Partie nur noch wenige Sekunden zu spielen, als Spielführerin Anabell Marx eine Strafecke ausführte und den entscheidenden Treffer erzielte. Der Jubel in der Halle kannte keine Grenzen. Dabei traten die Gastgeberinnen stark ersatzgeschwächt an. Weil beide etatmäßigen Torfrauen ausfielen, musste Torjägerin Caro Pierre sogar ins MTHC-Gehäuse. „Sie machte ihr Sache prima und hielt den Sieg für uns fest“, berichtet Kokan Stojanovic. Der Teammanager lobte zudem Annabell Marx, die bereits in der gesamten Hallenrunde in bestechender Form spielt.