Handball : TB Wülfrath feiert den nächsten Kantersieg

Der Regionalliga-Spitzenreiter trotzt der hohen Belastung und bleibt obenauf.

HC Weiden – TB Wülfrath (Frauen) 17:32 (9:14). Die TBW-Handballerinnen trotzen der hohen Belastung seit Ende November und feierten in Weiden den nächsten Erfolg. Dreh- und Angelpunkt im Wülfrather Spiel war dabei einmal mehr Jule Kürten, die neun Treffer, darunter fünf Siebenmeter, zum klaren Sieg beitrug. „Sie ist ehrgeizig, sehr fleißig und sehr lernfähig“, hob Michael Cisik die Qualitäten der 19-Jährigen hervor. Für den Wülfrather Trainer ist klar: „Aufgrund ihrer körperlichen Konstitution und ihren taktischen Fähigkeiten kann sie ein Spiel leiten und übernimmt auch schon Verantwortung.“ Das unterstrich Kürten im Regionalliga-Duell in Weiden, als sie mit einem Siebenmeter die 1:0-Führung der Gastgeberinnen schnell egalisierte. Coach Cisik betont: „Jule ist ein unglaubliches Mosaikstück in unserem Spiel, das wir auch brauchen – sie ist gar nicht mehr wegzudenken.“

Noch eine Partie trennt die Wülfratherinnen nun von der verdienten Weihnachtspause. Am Donnerstag empfangen sie um 20.30 Uhr die SG Überruhr in der Fliethe-Halle. Michael Cisik hat einen weiteren Sieg auf seinem Wunschzettel, warnt aber auch, den unbequemen Kontrahenten auf die leichte Schulter zu nehmen. Unabhängig vom Ergebnis dieser Begegnung bleiben die TBW-Handballerinen auf dem Tabellengipfel. „Es macht unglaublich viel Spaß, da vorne zu stehen“, sagt Cisik, betont jedoch zugleich: „Im neuen Jahr warten wir mit Strombach am 18. Januar und Königsdorf am 25. Januar gleich zwei schwere Aufgaben auf uns.“ Bis zum Endspurt der Hinrunde sollte sich sein Team jedoch gut regeneriert haben.