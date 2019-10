Hockey : MTHC feiert doppelte Herbstmeisterschaft

Die Frauen-und die Herrenmannschaft siegen am letzten Spieltag der Hinrunde im Feldhockey. Beide Teams steuern Aufstiegskurs.

Mettmanner THC – Crefelder HTC (Frauen) 2:0 (0:0). Das Frauen-Team des MTHC hat eine wichtige Hürde auf dem Weg in die Feldhockey-Oberliga übersprungen. Mit dem Erfolg über den bis dahin punktgleichen Konkurrenten Crefelder HTC wurden die Mettmannerinnen am letzten Spieltag der Hinrunde Herbstmeister in der Verbandsliga. „Das war für uns ein hart umkämpfter, aber letztlich verdienter Sieg. Für mich war die bessere konditionelle Verfassung unserer Spielerinnen ausschlaggebend“, fasste Kokan Stojanovic die Begegnung zusammen.