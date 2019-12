Handball : ME-Sport-Frauen treten zum Duell der „Wundertüten“ an

In Wermelskirchen will das Laschet-Team punkten.

HC Wermelskirchen – Mettmann-Sport (Frauen). (lafa) „Ich lasse mich überraschen, wie die Mannschaft am Wochenende die jüngsten Negativerlebnisse verarbeitet hat“, lässt sich ME-Sport-Trainer Marcus Laschet zitieren. Die deutliche Klatsche beim WMTV Solingen sowie das magere Unentschieden gegen das Verbandsliga-Schlusslicht TV Biefang II ärgern den ehrgeizigen Trainer immer noch. Eine ähnliche Entwicklung hat auch der kommende Gegner. Wenn die Handballerinnen von ME-Sport am Samstag (19.30 Uhr, Am Schwanen) auf den HC Wermelskirchen treffen, treten die beiden „Wundertüten“ der Liga gegeneinander an. „Auch der HCW hat sehr schwankende Leistungen und daher ist es schwer, sich auf ihn einzustellen“, meint Laschet, der bis auf Lisanne Hermann den gesamten Kader zur Verfügung hat. Der Trainer legt den Fokus wieder auf das Tempospiel.