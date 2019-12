Fußball : ASV Mettmann verliert trotz guter Leistung

Christian Schuh brachte die Mettmanner in Bergisch Born in Führung – es war sein elftes Tor in dieser Saison. Foto: Blazy, Achim (abz)

Das Team von Daniele Varveri führt mit 1:0, spielt aber nach „Rot“ für Mohamed Siala in Unterzahl.

Daniele Varveri attestierte seinen Spielern einen engagierten Auftritt. Einzig das Ergebnis stimmte am Ende nicht. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das war trotz der Niederlage die bislang beste Leistung unter meiner Regie“, zollte der neue ASV-Coach dem gesamten Team ein Pauschallob. Gleichwohl gab es aus Sicht des 37-jährigen Übungsleiters drei Situationen, die so nicht hätten passieren dürfen. Da war die große, aber vergebene Chance (32.) von Patrick Stelzer auf Zuspiel von Julius Glittenberg. Das musste das 2:0 für die Gäste sein. Zwei Minuten zuvor brachte der von Stelzer klasse angespielte Christian Schuh in seiner letzten Partie für den ASV – der Offensivspieler wechselt zum Spitzenreiter der Bezirksliga-Gruppe 1, SG Unterrath – die Mettmanner zu Recht in Führung. Völlig überflüssig das grobe und mit der roten Karte geahndete Foul (72.) von Mohamed Siala irgendwo im „Niemandsland“ des Borner Sportplatzes. Die Folge: Kaum 60 Sekunden darauf sorgte SSV-Angreifer Francesco di Donato per Kopfball mit seinem 12. Saisontreffer für die Entscheidung.