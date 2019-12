Handball : Im Kampf ohne Haftmittel hat die Unitas Haan keinen Heimvorteil

Trainer Kai Müller blickt dem letzten Heimspiel in diesem Jahr eher skeptisch entgegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

DJK Unitas Haan – TV Angermund. (bs) Die Entscheidungen in der Haaner Ratssitzung pro Handball waren ein Lichtblick für die Unitas, eine kurzfristige Entspannung in der Haftmittelfrage gibt es aber beileibe nicht.

In der Oberliga-Partie (Samstag, 19.30 Uhr, Adlerstraße) gegen Angermund bleibt die Nutzung von Haftmittel daher untersagt. „Ob das noch Handball ist, weiß ich nicht“, sieht Unitas-Coach Müller dem Duell mit gemischten Gefühlen entgegen. „Natürlich ist das in der Kürze der Zeit nicht zu trainieren“, sagt er und ergänzt: „Ohne Haftmittel ist das ein ganz anderer Sport: Die Bewegungen sind ganz andere, die Passgeschwindigkeit ebenfalls. Die meisten haben von der Jugend an mit Haftmittel trainiert und gespielt und sollen sich von jetzt auf gleich umstellen – das wird bestimmt lustig.“