Fußball : Beim ASV Mettmann weht ein frischer Wind

Der neue Trainer Daniele Varveri erwartet am Sonntag eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft.

SSV Born – ASV Mettmann. Nachdem die ASV-Fußballer die Negativserie der letzten Wochen am Sonnttag mit dem verdienten 4:2-Erfolg über den VfB Marathon Remscheid beendeten, will das Team von Daniele Varveri jetzt nachlegen. Beim Bezirksliga-Achten wollen die Mettmanner am Sonntag (15.15 Uhr) erneut punkten, um den Platz im sicheren Mittelfeld zu zementieren. „Wenn wir etwas Zählbares in Born mitnehmen, haben wir Ruhe im Verein und können uns in der Winterpause ohne Druck auf die weiteren Spiele der Rückrunde vorbereiten“, sagt Orhan Hazer. Der Sportliche Leiter des ASV deutet an, dass seit der Amtsübernahme des neuen Coaches ein frischer Wind im Klub weht und sagt: „Das lässt mich für die Zukunft hoffen.“