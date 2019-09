Fußball : ASV Mettmann entlässt Coach Maik Franke und holt Meher Siala

METTMANN Auch wenn gelegentliche Hintergrundgeräusche nicht verstummten, so kommt es doch für viele überraschend: Nach gerade mal acht absolvierten Spieltagen trennt sich mit sofortiger Wirkung Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann von seinem Trainer Maik Franke.

„Maik Franke, der für mich sowohl menschlich als auch fachlich ein guter Coach war, möchte ich für seine engagierte Arbeit danken und ihm für seine weitere Trainerzukunft viel Glück wünschen“, sagt der Manager der Mettmanner. Es sei ihm und den anderen Verantwortlichen nicht leichtgefallen, eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Im Sinne des ambitionierten Vereins habe es aber kaum eine andere Lösung gegeben. Yalavac und der Vorstand hatten vor Saisonbeginn einen Platz unter den ersten Drei und möglichst den Aufstieg in die Landesliga als Ziel vorgegeben. Diese ehrgeizige Zielformulierung begründete der Sportliche Leiter, der neben Trainer Franke wesentlich für die Kaderzusammenstellung verantwortlich war, mit den vielen Neuzugängen, die die Qualität des Kaders deutlich verbessern sollten.

Maik Franke erklärte auf Anfrage unserer Redaktion deutlich, dass er über die Trennung bitter enttäuscht ist und einige Zeit braucht, um diese Entscheidung gegen ihn zu verkraften: „Ich hätte kaum gedacht, dass der Vorstand so wenig Geduld mit dem stark veränderten Kader hat, in dem viele junge Spieler stehen.“ Er betont, dass es der Mannschaft noch an Führungsspielern fehlt und sich noch keine Hirachie gebildet hat: „Gerade zu dem Zeitpunkt, bei dem ich nach Urlaub und Verletzungen endlich alle Spieler zur Verfügung habe, bekomme ich den Laufpass. Das verstehe, wer will.“ Er habe nicht vom Aufstieg gesprochen, da er der Auffassung war, dass sich das veränderte Team erst finden müsse. „Ich wollte oben mitspielen und spätestens in der nächsten Saison den Aufstieg anpeilen. Leider wollte der Vorstand diesen Weg der Kontinuität nicht mitgehen, was ich sehr bedauerlich finde.“