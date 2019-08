Fußball : ASV Mettmann liefert Magerkost

METTMANN Erst in der Schlussphase der Bezirksliga-Partie gegen Germania Wuppertal kommt die schwach spielende Mannschaft von Maik Franke zum Ausgleich.

Wer von den Zuschauern erwartet hatte, dass der ASV wie in den letzten beiden Spielen in der Anfangsphase ein Feuerwerk mit mehreren Toren abbrennt, sah sich getäuscht. Es war recht zähflüssig, was das Franke-Team zunächst präsentierte. Die Mettmanner fanden zuächst überhaupt keine Einstellung zu dem klug agierenden Gegner. Die Germania störte im Mittelfeld früh und unterband so flüssige Offensivaktionen. Zudem versuchten die Gastgeber, mit vielen Ballkontakten in den gegnerischen Strafraum zu gelangen, fabrizierten dabei Fehlpässe und kamen somit kaum zum Abschluss. Die Wuppertaler agierten dagegen viel unkomplizierter und überbrückten aus der Abwehr heraus mit zwei, drei Pässen das Mittelfeld und setzten ihre Angriffsspitzen in Szene. Während die Gäste in den ersten 25 Minuten schon zwei gute Chancen besaßen, kam der ASV erst nach einer halben Stunde das erste Mal in Strafraumnähe. Bei einem Schuss von Samet Akarsu war der aufmerksame Justin Herkenrath im Germania-Gehäuse auf dem Posten (31.). Dann fiel die 1:0-Halbzeitführung der Gäste, als der Ball nach einem Schuss von der Strafraumgrenze unhaltbar im ASV-Kasten einschlug (39.).