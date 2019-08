Fußball : 1. FC Wülfrath arbeitet am dritten Streich

WÜLFRATH Nach zwei Siegen in Folge ist die Stimmung im Lager des Fußball-Bezirksligisten prächtig. Jetzt geht es nach Heisingen.

„Das war ein toller Start. Nun gilt es, dies als Auftrieb zu verstehen und in den nächsten Spielen weiter zu punkten“, erklärt der gut gelaunte Michael Massenberg. Der FCW- Vorsitzende berichtet, dass die Stimmung im FCW-Lager bestens sei und der Kader immer mehr zu einer Einheit wächst. „Es passt derzeit vieles zusammen, da bereits die Vorbereitung gut verlief und wir in den ersten beiden Pflichtspielen an die positiven Leistungen in den Testspielen nahtlos anknüpften.“ Massenberg warnt jedoch davor, zu denken, dass dieser gute Start sich so einfach fortsetzen lässt. „Sicherlich haben wir in den beiden Derbys gegen die SSVg Heiligenhaus und Union Velbert verdient gewonnen, doch müssen wir abwarten, wie stark die einzelnen Mannschaften in der Bezirksliga wirklich sind. Nach meiner Meinung ist das erst nach dem zehnten Spieltag so richtig möglich“, sagt er. Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass derzeit bei vielen Vereinen noch Spieler im Urlaub sind, eventuell noch gar nicht spielberechtigt oder aus anderen Gründen nicht eingesetzt werden können.