Fußball : ASV Mettmann schielt auf Rang sechs

METTMANN Im Saisonendspurt will das Franke-Team in der Bezirksliga-Tabelle noch klettern.

Die Punktejagd auf der Zielgeraden soll am Sonntag (15 Uhr Sportzentrum Auf dem Pfennig) gegen den ASV Wuppertal anfangen. Der Mettmanner Trainer sieht das als eine lösbare Aufgabe an, zeigt aber trotzdem Respekt. „Die Wuppertaler haben zwar die letzten beiden Spiele verloren, hatten davor aber eine starke Phase, in der sie fleißig punkteten“, erklärt Franke und erinnert sich: „Wir haben uns im Hinspiel recht schwer getan und gemerkt, dass in der Wuppertaler Mannschaft einiges an Qualität steckt.“ Franke verweist dabei unter anderem auf den Spielertrainer der Gäste, Alen Erkosevic, den er vor einiger Zeit selbst trainierte. Beeindruckt ist er zudem von dem torgefährlichen Mittelfeldspieler Louis Rosenecker. „Ein ganz starker Akteur, der kaum in den Griff zu bekommen ist“, betont Franke. Der Wuppertaler Fußballer beendet mit dem Ablauf der Saison sein Engagement bei seinem derzeitigen Verein und wechselt zum Bezirksliga-Konkurrenten 1. FC Wülfrath.