Fußball : Kreisliga A: Dornaper sind erst mal bedient

Auf den Abschied des Trainers folgt eine klare Niederlage. RW Wülfrath unterstreicht seine Ambitionen. FC Mettmann 08 geht unter.

SSV Sudberg – SV Rot-Weiß Wülfrath 0:4 (0:1). (K.M.) Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der SV Rot-Weiß bei seinem Gastspiel in Sudberg. Bei dem klaren Sieg hatte RW-Coach Andre Fischer bei den Auswechselungen einmal mehr ein goldenes Händchen. Alle drei Treffer im zweiten Durchgang fielen durch eingewechselte Spieler. Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Nach knapp einer Viertelstunde markierte dann der Ex-FCW-Spieler Nick Edling das 1:0, das bis zur Halbzeit der einzige Teffer blieb. Der eingewechselte Torjäger Ilker Topak erbhöhte nach Vorarbeit von Ahmet Kizilisik auf 2:0 (57.). Yunus Kizilisik und sein Bruder Ahmet bereiteten dann die beiden Treffer des ebenfalls eingewechselten Leon Frenzel zum 4:0-Endstand vor. Die Rot.Weißen finden sich immer besser zurecht und wollen in der Tabelle weiter nach oben klettern.