Beachsoccer : Beachsoccer wollen den Titel erspielen

Marcel Nowak (am Ball) will mit den Beach Royals jetzt auch beim Final Four auftrumpfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Für die Beach Royals Düsseldorf geht es am Wochenende um die Deutsche Meisterschaft. Die Beachsoccer haben es unter die vier besten Teams der Bundesliga geschafft und müssen sich nun beim Final Four in Warnemünde im Halbfinale der Mannschaft von Hertha BSC Berlin stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Heiß sind die Jungs um Chef, Trainer und Stürmer Oliver Romrig auf das bevorstehende Wochenende: Das Final Four ist der Preis für eine stark gespielte Saison, die die Royals nun auch mit dem Titel krönen wollen. Und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Die Düsseldorfer waren schließlich das einzige Team, das dem Titelverteidiger und auch diesjährigen Favoriten, die Rostocker Robben, im laufenden Spielbetrieb eine Niederlage bescherte.

Daran erinnert sich Romrig gerne: „In München haben wir gegen die Robben, wie ich finde, knapp aber verdient mit 3:2 gewonnen.“ Auch gegen das Team Real Münster, das sich als vierte Mannschaft für das Final Four qualifiziert hat, gewannen die Royals. „Nur gegen die Hertha haben wir noch eine Rechnung offen“, sagt der 37-Jährige. Die Düsseldorfer wollen sich für die 9:5 Niederlage am vierten Spieltag bei den Berlinern revanchieren, mit einem Sieg im Halbfinale in Warnemünde.

Info Final Four ist live im DFB-TV zu verfolgen Vor drei Jahren standen die Royals zuletzt im Final Four und scheiterten damals im Endspiel am Ibbenbürener BSC.

Die Begegnungen des Final Four am Samstag, Rostocker Robben gegen Real Münster um 16.30 Uhr und Hertha BSC Beachsoccer gegen Beach Royals Düsseldorf um 17.45 Uhr, werden live im DFB-TV übertragen. https://tv.dfb.de

Auf die Partie fühlen sich die Jungs gut vorbereitet, obwohl sich vier Spieler des Kaders erst Anfang der Woche – nach einem kurzen Intermezzo bei der Euro Beach Soccer League mit der Deutschen Nationalmannschaft – wieder ins Team einreihten. Neben Keeper Marius Ebener und den Feldspielern Joscha Metzler und Marcel Nowak wurde auch David Hoevler ins Nationalteam berufen. „Von David bin ich wirklich positiv überrascht, er war echt gut in Catania, auch Josh und Marcel waren gut unser Keeper sowieso“, lobte der Düsseldorfer Team-Chef seine Jungs. „Ich hoffe sie kommen gestärkt aus dem Penalty-Schießen und bringen uns, wenn nötig, in Warnemünde mehr Glück.“ Nach zwei verlorenen Spielen gegen Italien und Weißrussland erkämpfte sich das deutsche Team zunächst einen Gleichstand gegen Frankreich und siegte schließlich im Penalty-Schießen, was ihm in der Gesamtwertung nur leider nichts mehr brachte. Deutschland schied aus.